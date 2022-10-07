عمرو مصطفى: سأركز في الغناء وألحن للسيدات فقط

حالة من النشاط الفني يعيشها عمرو مصطفى في الوقت الحالي، بين التلحين والغناء، فطرح منذ أيام أغان جديدة بالإضافة إلى أغاني قام بتلحينها مثل أغنية «المترو» لشيرين عبد الوهاب.

حقيقة خلاف عمرو مصطفى مع شيرين

وقال عمرو مصطفى في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنه لا صحة للخلافات بينه وبين شيرين عبد الوهاب مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تخرج في وسائل الإعلام فقط وتنشر من خلالها دون حقيقة عملية على أرض الواقع.

اعتزال التلحين

وعن تصريحاته السابقة بأنه يعتزل التلحين، فقال عمرو مصطفى إنه يركز في الغناء وسيلحن للسيدات فقط، مشيرًا إلى كان مقصرا في حق الكثير من النجمات مثل سميرة سعيد وأصالة وأنغام، وشيرين عبد الوهاب التي يتمنى عمل الكثير من الأغاني معها.

وشدد على أن سيكثف العمل مع المقربين من أصدقائه في الفترة المقبلة خاصة الذين يثق فيهم من الرجال.

آخر أعمال عمرو مصطفى

يذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى طرح أكثر من أغنية ومن بينها «إلا أنا» التي حققت 715 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب، و«رقصة» وحققت مليون و200 ألف مشاهدة، كما طرح مؤخرا أغنية «مين هيجاريه» واقتربت من 700 ألف مشاهدة كما يستعد لطرح أغان جديدة ومن بينها «سيبوه» و«اسلمي» وغيرها من الأغاني.