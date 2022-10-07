راغب علامة: عمرو مصطفى شاطر.. ولحن «سهروني الليل» في عربيته

قال الفنان راغب علامة، إنه يتمنى التعاون مع الفنان والموسيقار عمرو مصطفى، بعدما تعاونا في أغنية وحيدة وهي «سهروني الليل»: «أنا أحبه وهو ملحن جميل ومبدع جدًا».

وأضاف علامة في ثاني حلقات برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «اتصلت به، وقلت له لازم نتعاون، وبالفعل تعاوننا في أغنية سهروني الليل، لحّن الأغنية مساءً وكمل الباقي على الجيتار وهو في العربية لما كان جاي لي، وأنا بسمع الأغنية معاه، كان عاملها ستايل مش مقسوم».

تفاصيل أغنية سهروني الليل

وتابع الفنان: «أبعاد الجملة كانت جديدة، وقلت له مش عاوزها ستايل، عاوزها مقسومة، كان عندي الأورج وهو على الجيتار، والموزع أبدع في التوزيع، والأغنية ركبت سريعة».

وأشار إلى أنه يهتم بالآراء حول أعماله الفنية قبل صدورها لكنه صاحب قراره: «مفيش شك إن اللي هيديني نصيحة مش هيبقى عن كُره، أنا باخد قراري لوحدي وبسمع كتير».

طارق عاكف هو بليغ حمدي الموزعين

وحول تعاونه مع الملحن والموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، قال راغب علامة: «يمكننا القول إنه بليغ حمدي الموزعين، ولما الملحن كان يعمل جملة، كان طارق بيطورها، تعاونت معه في مغرم يا ليل وقلبي عشقها، وأنا كنت بستريح نفسيًا كتير لما كان بيبقى معايا، ومثلما خسرنا بليغ حمدي في التلحين خسرنا طارق عاكف في التوزيع».