محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة لمناقشة موقف تنفيذ 136 وحدة صحية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي، التي يجري إنشاؤها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومنها إنشاء رفع كفاءة وتطوير 136 وحدة صحية قروية بمراكز وقرى المحافظة، وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة لتنمية الصعيد والنهوض بالقطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي.

تطوير الوحدات الصحية ضمن حياة كريمة

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، بحسب بيان المحافظة، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الوحدات والمراكز الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، موجهًا بتذليل كل العقبات ومضاعفة الجهود للانتهاء من إنشاء وتطوير الـ136 وحدة صحية المستهدفة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

منظومة التأمين الصحي

وأوضح محافظ أسيوط أن الأعمال الجارية لتطوير تلك الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، طبقًا للشروط ومعايير الجودة، لافتا إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها سواء بالمرور الميداني بالقرى والمراكز أو من خلال توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والقرى والاجتماعات الدورية المستمرة، مؤكدا تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التنفيذ والتغلب على التحديات ودفع العمل للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئولي جهاز التعمير والصحة لسرعة التنفيذ وتذليل العقبات ونهو الأعمال لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقاً لما هو مقرر لها.