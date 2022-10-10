متى يعاد توزيع المعاش بين المستحقين؟.. حالتان بنص قانون التأمينات

أكدت التأمينات الاجتماعية، أن إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فيحق لأرملته وبناته وأبنائه ووالديه وأخوته وأخواته، صرف معاشه، وفقا لنصيب كل فرد فيهم كما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذين تتوافر فيهم شروط الصرف، مشيرة إلى أن الصرف يبدأ من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة.

نصيب المستحقين في المعاش

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أن نصيب المستحقين يوزع كالتالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي إذا كان هناك أكثر من زوجة، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع أيضا بالتساوي فى حالة إذا كان هناك أكثر من ابن.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- إذا كان هناك أكثر من ولد: يحصلون على المعاش كاملا ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية، في المادة 107 من القانون على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق الحالات التالية:

- عجز الابن أو الأخ عن الكسب

- ترمل البنت أو الأخت أو طلاقهما .

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن القانون نص على استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى بشرط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، كما يحق لها الاستحقاق إذا كان الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.