بالأرقام.. أعداد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حتى أكتوبر الجاري 2022

تزامنا مع مواصلة أصحاب المعاشات والمستحقين، صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 لليوم السابع على التوالي من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمى، أن أعداد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حتى أكتوبر الجاري 2022 وصل إلى 10 ملايين و759 ألفا و635 صاحب معاش ومستحق، كما يبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 14 مليونا و210 آلاف و092 مؤمن عليه.

150 مليار جنيه حجم الاشتراكات السنوية في عام 2021- 2022

من جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، أن حجم الاشتراكات السنوية في عام 2021- 2022 وصلت إلى 150 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المصروفات السنوية عام 2021-2022 بلغت 294 مليار جنيه.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه تم تخصيص رقم 16217، للاستفسار عن أي شيء متعلق بالتأمينات والمعاشات، إلى جانب إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمى للهيئة تتمثل في خدمات الفئات التالية:

- خدمات المؤمن عليهم

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- تسجيل رقم تأميني.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- طلب استعلام سيارة.

- خدمات أصحاب الأعمال

- استعراض وكشف حساب سيارة.

- طلب استعلام عن السيارة.

- عرض السيارة المملوكة لمالك.

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- استعلام عن البيانات الأساسية لعملية المقاولات.

- خدمات أصحاب المعاشات

- طلب معاش استثنائي.

- استعراض تطور زيادة المعاشات.

- استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- خدمات المستفيدين

- صرف منحة الزواج.

صرف منحة القطع.

- صرف منحة الوفاة.

- صرف معاش المستحقين للوفاة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- خدمات غير المصريين

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن رصيد مؤمن عليه.