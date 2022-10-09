عضو مبادرة «ابدأ»: ربط «حياة كريمة» بمشروع صناعي متكامل لخلق موارد للتنمية

قال المهندس خالد عبدالكريم حسن، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إنه تم اختيار اسم «ابدأ» بناءً على أن طريق النجاح أوله بداية، حيث تم اختيار شعار «حلمك قريب.. ابدأ دلوقتي»، وجرى إطلاق المبادرة بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بضرورة ربط المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمشروع صناعي متكامل لخلق موارد للتنمية المستدامة.

حسن: بدأنا العمل على مشروع متكامل يهدف إلى توطين الصناعات الحديثة في مصر

وأضاف «حسن» في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «بناءً على هذا التكليف بدأنا العمل على مشروع متكامل للصناعة يهدف إلى توطين الصناعات الحديثة في مصر وسد الفجوة الاستيرادية بالتعاون مع كبار المصنعين من القطاع الخاص والجهات المعنية في الدولة».

تكوين مجموعات عمل تتعامل مع الجهات الرسمية للدولة

وتابع عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»: «في البداية، بدأنا تكوين مجموعات عمل تتعامل مع الجهات الرسمية للدولة حتى نجمع المعلومات في مكان واحد ونعمل على تحليلها، وتحليل مؤشرات الاقتصاد المصري والعالمي، والتوجهات خلال الفترة المقبلة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية والصناعة في قطاعات مختلفة».

وواصل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»: «نستهدف إضافة نحو 200 مليار جنيه استثمارات في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير 150 ألف فرصة عمل تليق بشبابنا في المجتمع المصري».