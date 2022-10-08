«ابدأ».. مبادرة رئاسية لدعم الصناعة والمصنّعين وتوفير فرص عمل للملايين

تسعى الدولة حالياً إلى تأهيل الشباب وتوفير جميع المقومات التى تجعلهم أكثر قدرة على تنمية ذاتهم وتحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وجاء دور مبادرة «ابدأ» لنقل قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل «الصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية» بما يضمن استدامة المبادرة.

وانطلاقاً من كون الصناعة هى المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظراً لاهتمام القيادة السياسية بالصناعة لتحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد تأتى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وتستهدف المبادرة إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

التحضير للمبادرة تضمّن عدة مراحل، وتم عمل قواعد بيانات للقطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية المختلفة عالمياً وعلى مستوى مصر ككل والمحافظات ومراكز حياة كريمة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية بشأن كافة الجوانب الخاصة بالصناعة.

وبعد دراسة سلاسل القيمة للسلع تم عقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كل الأطراف والجهات المعنية بالصناعة، شملت رجال الأعمال والمصنّعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة فى القطاع الصناعى، وتم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة لوضع خطة تنفيذية للمبادرة تضمن توفير مصدر مستدام لتمويل جهود التنمية فى إطار مبادرة حياة كريمة.

الإعلان الأول عن مبادرة «ابدأ» أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لتطوير الصناعة المصرية ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووجَّه بتقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، وتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

وتستهدف العمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات «ش م م» وهى الذراع التنفيذية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل «حياة كريمة» ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى «حياة كريمة».

ويقوم محور المشروعات الكبرى فى المبادرة على عقد شراكات مع كبار المصنّعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، ويجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة فى تجميع المصنّعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من خلال تحالف من المستثمرين المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب، وتتضمن القطاعات التى نجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات بها قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية الذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا.

تنفيذ 64 مشروعاً صناعياً مع 33 شركة مصرية خاصة و20 أجنبية

ونجح محور المشروعات الكبرى فى جلب استثمارات فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات، والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى تنفيذ 64 مشروعاً صناعياً مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

أما محور دعم الصناعات فالعمل فيه ينقسم إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، والتواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود فى كافة قرى ومراكز «حياة كريمة» للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراحل وتوطين صناعات حديثة بها.