الشركة المنتجة لـ«Top Gun» تواجه دعوى قضائية بانتهاك الملكية الفكرية

يواجه فيلم «Top Gun: Maverick» للنجم الأمريكي توم كروز، وشركة «باراماونت» المنتجة له أزمة قضائية جديدة مع ورثة الكاتب الراحل إيهود يوناي، والذين قاموا برفع دعوى قضائية تتهم الشركة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتقديم فيلم بنفس عنوان مقال لـ«يوناي» عام 1983، الذي كان مأخوذ عنه الجزء الأول من الفيلم الذي تم تقديمه عام 1986.

ومن جانبها قدمت شركة «باراماونت» طلبا برفض الدعوى القضائية، التي تم تحديد عقد جلسة استماع في 26 سبتمبر المقبل، في الدعوى التى رفعها ورثة الكاتب الراحل في يونيو الماضي، وتتهم فيها الاستوديو تقديم الجزء الثاني من الفيلم دون تجديد حقوق المقال، الذي تم الحصول عليه لتقديم الجزء الأول في الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«باراماونت»: «Top Gun: Maverick» فيلم خيالي

وأوضحت الشركة المنتجة لـ«Top Gun: Maverick»، في بيان صحفي، أنها ليست بحاجة للحصول على حقوق اسم المقال لأن الفيلم هو عمل خيالي، موضحة: «الفيلم لا يشترك في أي شيء تقريبًا مع المقالة غير الخيالية، والحقائق والأفكار تم نقلها في المقال لا يمكن أن تكون محمية بحقوق النشر، وأي تشابه بين ما هو مستمد من حقيقة أن Top Gun هي منشأة تدريب بحرية فعلية»، مؤكدا: «لا يحتكر المدعون الأعمال المتعلقة بـTop Gun».

ويحاول ورثة الكاتب الراحل من خلال الدعوى توثيق العديد من أوجه التشابه بين المقال والجزء الثاني من الفيلم، وتذكر أن «يوناي» استخدم لغة حية وسينمائية لإحياء ما كان يمكن أن يكون مجرد تلاوة للحقائق، ومن جانبها أكدت الشركة على الاختلافات بين العملين، وأن بعض أوجه التشابه هي ببساطة عناصر شائعة لا يمكن لأي شخص أن يدعي امتلاكها.

ورثة الكاتب إيهود يوناي يقاضون «باراماونت» بسبب «Top Gun»

وكانت حصلت الشركة على حقوق استخدام مقال الكاتب إيهود يوناي بعنوان «Top Gun»، ليكون عنوان الفيلم إنتاج عام 1986، بينما يسمح قانون حقوق الطبع والنشر للمؤلفين باستعادة أعمالهم بعد 35 عامًا، وبعد وفاة «يوناي» في عام 2012، قدمت أرملته وابنه إشعارًا بإنهاء حقوق الطبع والنشر للمقال في الاستوديو، في عام 2018.

وفي يونيو الماضي، طلب ورثة الكاتب الراحل منع «باراماونت» قضائيا من الاستفادة من أرباح الفيلم، الذي حقق 1.4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.