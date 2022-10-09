سعر الفراخ اليوم للمستهلك.. «الساسو» بـ39 جنيها للكيلو

حافظت أسعار الدواجن البيضاء وسعر الفراخ اليوم للمستهلك، على استقرارها دون تغيير ملحوظ منذ عدة أيام، إذ يقبل عليها الكثيرون في تلك الفترة لشرائها وإعدادها لأطفالهم في الوجبات المدرسية تزامنا مع بداية العام الدراسي في مطلع أكتوبر الجاري.

وجاء سعر الفراخ اليوم للمستهلك الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، في الأسواق، وفقا لما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، كما يلي:

سعر الفراخ اليوم للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن وسعر الفراخ اليوم للمستهلك، وفقا لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في حديثه للوطن، إلى هذا النحو

سجلت أسعار الدواجن نحو 33 جنيها و35 جنيها في المزارع، ويتراوح سعر الفراخ اليوم للمستهلك بين 38 إلى 40 جنيها.

ووصلت أسعار الفراخ البيضاء إلى 24 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو.

وبلغ الكتكوت الساسو نحو 4.5 ويصل إلى 4.75 جنيه في بعض الأماكن.

وجاءت الأسعار داخل الأسواق المحلية وفق جولة أجرتها «الوطن»، كما يلي:

- تراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء بين 35 و36 جنيهًا.

- وصل سعر الأجنحة إلى نحو 28 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 38 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه للكيلو بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي بين 49 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر بيع كيلو صدور الدواجن بين 46 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر القوانص والكبدة اليوم بين 36 و40 جنيهًا.

أسعار الدواجن داخل المحالات

وجاءت أسعار الدواجن داخل المحالات التجارية الكبرى كالتالي:

- سعر كيلو الفراخ الطازجة وزن 2 كيلو وصلت إلى نحو 85 جنيهًا.

- سعر بيع الفرخة البلدي ذات وزن 2 كيلو وصلت إلى نحو 125 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 95 و 110 جنيهات.