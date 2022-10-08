سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 استقرارا في الأسواق، وهو نفس الحال بالنسبة لمختلف مشتقات اللحوم البيضاء أيضا من صدور وأوراك وبانيه، حيث يستخدم الكثيرون خاصة البانيه في تحضير الوجبات السريعة والوجبات المدرسية للأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد 2023.

وجاء سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، في الأسواق كما يلي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم

ووصلت أسعار الدواجن وسعر الفراخ البيضاء وفقا لما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في حديثه للوطن، إلى هذا النحو

سجلت أسعار الدواجن نحو 34 جنيها في المزارع، ويتراوح سعره للمستهلك بين 38 إلى 40 جنيها، ووصلت الفراخ البيضاء إلى 24 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو وبلغ الكتكوت الساسو 4.5 إلى 4.75 جنيه.

وجاءت الأسعار كما هي مقارنة بأمس وفق جولة أجرتها «الوطن»، داخل الأسواق المحلية، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء بين 35 و36 جنيهًا.

- وصل سعر الأجنحة إلى نحو 28 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 38 و42 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي بين 49 و52 جنيهًا.

- سعر بيع كيلو صدور الدواجن بين 46 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه للكيلو بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر القوانص والكبدة 36 و40 جنيهًا.

أسعار الدواجن داخل المحالات

وجاءت أسعار الدواجن داخل المحالات التجارية الكبرى كالتالي:

- سعر كيلو الفراخ الطازجة وزن 2 كيلو وصلت إلى نحو 85 جنيهًا.

- سعر بيع الفرخة البلدي ذات وزن 2 كيلو وصلت إلى نحو 125 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.