أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 7-10-2022 في الأسواق المحلية

مشتقات الدواجن البيضاء بجميع الأسواق المحلية، تشهد إقبالا كبيرا في عمليات الشراء، وذلك يرجع لانخفاض أسعارها، وتتضمن أسعار كل من الصدور والبانيه والكبدة والأوراك والصدور، وغيرها التي تمثل أهمية على مائدة الأسرة المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وعن أسعار الدواجن بالأسواق المحلية اليوم الجمعة، ما زالت تشهد استقرار، فيما يتعلق بسعر البيع للجميع الدواجن الحية، ومشتقاتها المختلفة، سواء بانيه أو كبدة أو الدبابيس أو الأجنحة، وغيرها، التي تدخل في العديد من الوجبات.

وفقا لجولة أجرتها «الوطن»، صباح اليوم الجمعة، داخل الأسواق المحلية، جاءت أسعار الدواجن بكل أنواعها سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء، وأسعار مشتقاتها كما يلي:

- سعر كيلو للدواجن البيضاء تراوح بين 35 و36 جنيهًا.

- الفرخة البيضاء ذات وزن 2 كيلو ما بين 70 و75 جنيهًا

- سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا.

- كيلو الأوراك بين 35 و37 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بين 38 و42 جنيهًا.

- سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 49 و52 جنيهًا.

- سعر بيع كيلو صدور الدواجن بين 46 و50 جنيهًا.

- سعر البانيه للكيلو بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر كيلو بيع القوانص والكبدة تراوح بين 36 و40 جنيهًا.

- سعر كيلو بيع الكبدة الصافي 45 جنيهًا.

أسعار الدواجن داخل المحالات

وعن أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الجمعة، وداخل المحالات التجارية الكبرى، بلغت أسعار الدواجن، كما يلي:

- سعر كيلو الفراخ الطازجة وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا.

- سعر بيع الفرخة البلدي ذات وزن 2 كيلو بـ 125 جنيهًا.

- سعر بيع الدواجن من النوع الساسو نحو 37 جنيهًا للكيلو .

- سعر بيع الصدور بالعظم وصلت لـ 65 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

- سعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو 55 جنيهًا.