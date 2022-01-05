استمرار استقرار سعر الدواجن في الأسواق.. و«الفراخ البيضاء» بـ28 جنيها

قبل نحو شهرين شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية، مع بداية العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء الذي ترتفع فيه الأسعار تلقائيا، نظرا لارتفاع تكلفة التدفئة، لكن الأسعار عاودت الانخفاض مرة أخرى حتى اقتربت من أسعارها الطبيعية، ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، باعتبارها وجبة أساسية على المائدة المصرية.

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنّ أسعار الدواجن تشهد استقرارا في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، ورغم ذلك، يتوقع ارتفاع الأسعار مره أخرى بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد، ونرصد من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير، وفق تصريحات رئيس شعبة الدواجن لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

تباينت اسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المصرية، إذ تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، لتصل الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، ويصل لنحو 30 جنيهًا، وتختلف الأسعار بشكل نسبي بين منطقة وأخرى، كما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 38 جنيهًا، وترواح سعر الكتكوت بين 6 إلى 8 جنيهات.

وبالنسبة لسعر طبق البيض، فتباينت أسعار البيض في الأسواق، ليأتي سعر طبق البيض الأحمر والأبيض ليكون بسعر 45 جنيها في المزرعة، بينما وصل سعر طبق البيض إلى المستهلك بسعر 52 جنيها، ووصل سعر البيض البلدي إلى 55 جنيها، كما وصل سعر كيلو جرام الساسو في السوق المحلية لنحو 36 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البلدي لنحو 36 جنيهًا.