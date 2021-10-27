انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم.. وتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة

انخفض سعر الفراخ البيضاء اليوم بـ «بورصة الدواجن»، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في المزارع المنتجة لها وفق الأسعار التي يتم إعلانها يوميًا من قبل بورصات الدواجن ومزارع الإنتاج، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا لليوم الثالث خلال الأسبوع الحالي بعد موجه من الارتفاعات في أسعار الدواجن التي شهدها السوق المحلي مؤخرًا، ولكن توجد العديد من التوقعات بزيادة الانخفاضات السعرية للدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن انخفاضًا لتباع بسعر يتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو الواحد في مزارع الإنتاج والجملة.

33 جنيه.. سعر الفراخ البيضاء اليوم

وترتفع أسعار الدواجن بشكل عام في محلات البيع بالأسواق للمواطنين عن الأسعار المعلنة في بورصات الدواجن والمزارع بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات نظرًا لوجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك.

ويصل سعر الفراخ البيضاء اليوم في محلات البيع للمواطنين في الأسواق والشوارع المصرية إلى حوالي 33 جنيها في محلات البيع، ويمكن أن يصل لأكثر من ذلك على حسب المنطقة والسوق المتواجد بها المحلات، حيث تختلف في الأماكن الشعبية عن الأماكن الراقية، حيث يمكن أن يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 29 جنيه أو 33 في المحلات بالمناطق الشعبية على عكس المناطق الأخرى.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وتوقع عدد من التجار زيادة الانخفاضات في أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود عدد كبير من المنتجين الجدد الذين سيزيدون من الإنتاج الداجني خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعمل على زيادة المعروض من الدواجن للمواطنين أكثر من الطلب لذلك ستنخفض الأسعار تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

ويبحث الكثير من الأشخاص على سعر الفراخ البيضاء اليوم، والتي تعتبر من الأنواع الأكثر طلبا واستهلاكا في السوق المصري خاصة لأنها تحتوي على نسبة لحوم جيدة وكذلك انخفاض سعرها مقارنة مع أسعار الدواجن الأخرى كالبلدي والحمراء، والتي تباع بسعر مرتفع.