ضبط 90067 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90067 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

بيانات المخالفات المرورية

وجاءت بيانات المخالفات كما يلي: «20206 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1690 مخالفة السير دون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و16 مخالفة شروط الترخيص».

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.