ضبط 85 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة إذ تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط 85 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 85003 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها:

22108 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

1931 مخالفة السير بدون تراخيص.

5 دراجات نارية مخالفة.

15 مخالفة موقف عشوائي.

8 مخالفات شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.