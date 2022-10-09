نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب مراسم تحية العلم في حفل الاستقبال

شهد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب والطالبات القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد 2022- 2023، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب.

بدأ الاحتفال برفع العلم وعزف النشيد الوطني؛ تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وذلك بحضور عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر فرع أسيوط والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي.

الطلاب قوة مصر الدافعة وشمسها الساطعة

ورحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب، مقدما لهم التهنئة بالمولد النبوي الشريف وبدء العام الجامعي الجديد وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في جو ساده السرور والبهجة، معربا عن سعادته باستقبال الطلاب والطالبات الجدد والقدامى، مؤكدا أن الطلاب قوة مصر الدافعة وشمسها الساطعة ورجال الغد واللبنات الغالية التي تبني المجتمع، موجها بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم من الأساتذة، دون الالتفات لغير النافع، وأن يجددوا نيتهم في طلب العلم.

ولفت «عبد المالك»، إلى ضرورة الحرص على الاجتهاد في تحصيل العلم و التميز وتطوير تحسين مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والتدريبية، وهو ما يجعل طلاب الجامعة قادرين على الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وهو ما يصب في صالح الوطن، مؤكدًا أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بأن يسلكوا طريق العلم، وأن يصقلوا شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار والمثابرة والاجتهاد نحو تحقيق المستقبل الذي نحلم به، والتنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة.

وأشار إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن، كما دعاهم إلى الاشتراك في كافة الأنشطة الطلابية التي تقيمها إدارات رعاية الشباب بالكليات والملائمة بينها وبين تحصيل العلم، جنبًا إلى جنب.