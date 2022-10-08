«الداخلية»: ضبط 9 تجار مخدرات في حملة مكبرة بمطروح والإسماعيلية

شنت الاجهزة الامنية حملة مكبرة.. إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظتى "الإسماعيلية و مطروح".. تُسفر عن ضبط كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 4,5 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى و الأمن العام و الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية و مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر (مركزى شرطة "القنطرة غرب – الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية – قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ففى مديرية أمن الإسماعيليةتم ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بالقرب من مسكنه ..وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته "يستخدم فى كبس مخدر الهيروين" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم..وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (2000 قرص لعقار "التامول" المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (4 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ..وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا .

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4٫600,000 جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.