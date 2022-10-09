رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«الداخلية» تضبط المتهم بإطلاق نار في أرض زراعية بالدقهلية: خلافات مالية

كتب:

الوطن
12:10 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا للرد على تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية في الهواء داخل قطعة أرض زراعية خاصة بإحدى السيدات ومحاولة الأهالي منعه بالدقهلية.

عدم ورود أي بلاغات بشأن تلك الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن تلك الواقعة، كما أمكن تحديد مالكة قطعة الأرض (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) وباستدعائها اتهمت (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بتهديدها بسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل قطعة الأرض المشار إليها لوجود خلافات بينهما على شراء تلك الأرض، ومحاولة الأهالي منعه من ذلك، وأنها لم تقم بالإبلاغ.

المتهم يعترف بعد ضبطه: بِعت لها الأرض وما دفعتش باقي الفلوس

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسابقة بيعه الأرض المشار إليها للسيدة المذكورة منذ عام، وقيامها بدفع جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، ولم تقم بسداد باقي المبلغ ومنعه من زراعة الأرض، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم فى الواقعة .

اقرأ المزيد:

وسائل التواصل الاجتماعى.. بين حرية التعبير عن الأزمات وأزمات التعبير عن الحرية!!

تربويان كويتيان يؤكدان ضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعى فى التعليم

انتحار الشباب والطاقة السلبية فى وسائل التواصل الاجتماعى

كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية.. في خطوات

جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها ضبط 536 عنصرا إجراميا

كيفية استخراج شهادة وفاة أون لاين من موقع وزارة الداخلية.. بـ66 جنيها

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية

خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية

كيفية استخراج قيد فردي إلكترونيا عن طريق موقع وزارة الداخلية

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد في المحافظات عبر موقع وزارة الداخلية.. مستلزمات المدارس بأرخص الأسعار
بقلم الوطن