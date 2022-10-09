«الداخلية» تضبط المتهم بإطلاق نار في أرض زراعية بالدقهلية: خلافات مالية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا للرد على تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية في الهواء داخل قطعة أرض زراعية خاصة بإحدى السيدات ومحاولة الأهالي منعه بالدقهلية.

عدم ورود أي بلاغات بشأن تلك الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن تلك الواقعة، كما أمكن تحديد مالكة قطعة الأرض (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) وباستدعائها اتهمت (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بتهديدها بسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل قطعة الأرض المشار إليها لوجود خلافات بينهما على شراء تلك الأرض، ومحاولة الأهالي منعه من ذلك، وأنها لم تقم بالإبلاغ.

المتهم يعترف بعد ضبطه: بِعت لها الأرض وما دفعتش باقي الفلوس

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وسابقة بيعه الأرض المشار إليها للسيدة المذكورة منذ عام، وقيامها بدفع جزء من المبلغ المالي المتفق عليه، ولم تقم بسداد باقي المبلغ ومنعه من زراعة الأرض، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم فى الواقعة .