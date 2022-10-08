جهود الداخلية في أسبوع: قضايا تموينية ومخالفات مرورية ومضبوطات مالية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق نتائج متميزة بمجالات العمل الأمني المتنوعة على مدار أسبوع، في إطار مواصلة جهود الوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بمختلف صورها.

قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم

في مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود الوزارة عن ضبط 28 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 9667 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 477848 ألف لتر مواد بترولية تم جمعها لبيعها في السواق السوداء، بالإضافة لضبط 11167 قضية سلغ غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3482 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط 5019 مخالفة مخابز

كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 5019 مخالفة مخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 133 طنا، كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 80 طن سلع غذائية متنوعة، بالإضافة 2829 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية بمضبوطات بلغت 665 طنا.

كما تم ضبط 152 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت مايزيد عن 55 طن سلع مدعمة متنوعة، بالإضافة لضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر في مواد البناء بمضبوطات بلغت 98 طن أسمنت و10 أطنان حديد تسليح، وضبط أيضا 111 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بإجمالي 1067 طن أرز شعير، وضبط 189 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 129 ألف و401 عبوة.

وفي مجال تحقيق الانضبط المروري في الشارع ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 855232 مخالفة مرروية متنوعة، من بينها 272567 مخالفة تجاوز سرعة، وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4621 من قائدي السيارات وتبين إيجابية عدد 223 سائق منهم، وتم المرور على 69 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 607 سائق من سائقي حافلات المدارس وتبين إيجابية 3 حالات، وتم فحص 306 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، وتم رفع 328 سيارة و45 دراجة نارية متروكة ومتهالكة.

مخالفات قائدي الدراجات النارية

وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 8389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس، وأسفرت جهود أجهزة رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبية الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور استعمالها عن ضبط 1016 مخالفة أجهزة صوتية و1260 مخالفة الأجهزة الضوئية و3061 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 3164 مخالفة ملصقات، وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.

في مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1284 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفلر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية.

في مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبط أجهزة وزارة الدخلية خلال أسبوع 86123 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في القضايا بلغت 70907079 جنيها،

في مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق المكلية الفكرية، تمكنت أجهزة وزارة الدخلية من ضبط 396 قضية من بينها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات.

في مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 52 قضية بقيمة مالية بلغت 116799950 جنيها، وفي مجال قضايا التهرب الضريبي ضبط 2650 قضية مالية بإجمالي 1608610337 جنيها مقابل قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وبلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7755732 جنيها.