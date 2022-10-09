محمد صبحي يكشف سبب اختياره مروة عودة لتصميم ملابس «عيلة اتعملها بلوك»

جمعت جلسة عمل بين النجم محمد صبحي والدكتورة مروة عودة، مصممة ملابس وأزياء المسرحية الجديدة «عيلة اتعمل لها بلوك»، التي ستعرض قريبا مع بداية الموسم المسرحي الشتوي.

وقال صبحي إن «المسرحية تتناول عصورا وأزمنة مختلفة مرت بمصر ولكل عصر منها الملابس والأزياء والاكسسوارات الخاصة بها، واختياري للدكتورة مروة عودة جاء لتميزها خلال الفترة الماضية وترشيح مهندس الديكور محمد الغرباوي لها، وهي بالفعل متميزة ولديها رؤية فيما تصممه ونتناقش سويا للاستقرار على الشكل والتصميم المناسب لكل شخصية في كل حقبة زمنية».

مروة عودة تعبر عن سعادتها بالتعاون مع صبحي

وعبرت الدكتورة مروة عودة عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي قائلة: تشرفت بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي فهو مدرسة كبيرة في عالم المسرح وكوني صممت له ملابس مسرحية من مسرحياته فهذا سيكون مجدا عظيما في السيرة الذاتية الخاصة بي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، وأقوم بالعمل معه على أحسن وجه.

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة «استوديو الممثل»: وفاء صادق، حمدي السيد، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عودة، والأشعار لعبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، والاستعراضات لمحمد سميح، والعرض يتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، ومن المقرر عرضها في الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن منصة watch it كانت قد عرضت مسرحية «نجوم الظهر» عبر شاشتها وذلك بالتزامن مع عرضها على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي.