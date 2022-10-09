«الغرف السياحية» تطالب بتوحيد مواعيد عمل كل المنشآت على مدار العام

قال محمد فتحي، عضومجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب لوزارة السياحة والآثار لتوحيد مواعيد فتح وغلق كافة المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التوصيات التي طرحتها الغرفة لزيادة نسب إقبال الرواد من المصريين والسياح العرب والأجانب على المطاعم والمنشآت السياحية، موضحا أن هناك اختلاف حاليا في مواعيد غلق المطاعم والملاهي الليلية وغيرها.

المطالبة بإلغاء العمل وفقا للتوقيت الصيفي والشتوي

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغرفة طالبت أيضا خلال الطلب الذي تقدمت به لوزارة السياحة والآثار، بإلغاء مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية وفقا للتوقيت الصيفي والشتوي، والعودة من جديد لتطبيق مواعيد العمل في فترة ما قبل جائحة كورونا، حيث كانت مواعيد فتح وغلق المطاعم والمنشآت السياحية ثابتة صيفا وشتاء، وهو ذات الحال بالنسبة للملاهي الليلية والديسكو.

توصيات لزيادة عدد السياح الوافدين لمصر

وأشار إلى أن الغرفة لديها العديد من التوصيات سيتم رفعها خلال الأسابيع المقبلة لوزارة السياحة والآثار، وذلك للعمل على إنجاز العديد من الأعمال التي ترفع من قيمة ما تقدمه المنشآت والمطاعم السياحية، وبما يجعلها قادرة على المنافسة مع العديد من دول منطقة الشرق الأوسط في جذب السياح لزيارتها، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في مستوى المنشآت الفندقية والسياحية بالعديد من الدول العربية، والتي باتت منافسا لمصر في جذب السياح العرب.

عودة مهرجان السياحة والتسوق

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى ضرورة عودة مهرجان السياحة والتسوق الذي كانت تنظمه مصر نهايات القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة، والذي كان يجذب أعدادا كبيرة من السياح العرب خلال فترة إقامته، فضلا عن ضرورة تعديل مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية بما يتناسب مع رغبة السياح القادمين لمصر في السهر، مع تنظيم فقرات فنية ترفيهية بشكل مستمر بالمنشآت السياحية.

رفع الطلب لوزير السياحة والآثار

ومن جهته، قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم رفع الطلب الذي تقدمت به غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بخصوص تعديل مواعيد عمل المطاعم السياحية، إلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وذلك لدراسته وتحديد الموقف من تنفيذه.

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة لا تدخر جهدا لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتنفيذ أي توصيات في سبيل ذلك، مع تذليل أي عقبات تواجه عمل المنشآت والمطاعم السياحية، لافتا أن مسألة مواعيد عمل المطاعم والمنشآت والمحال تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية.