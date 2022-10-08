«السياحة»: زيادة في معدلات حركة الوافدين للأقصر بداية من الشهر الجاري

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان بداية من شهر أكتوبر الجاري جيدة جدا، لافتا إلى أنّ الزيادة في أعداد السياح الوافدين لمدن الصعيد السياحية تسبب في وصول أعداد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان إلى نحو 110 أفنداق وهو رقم جيد للغاية.

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة من عدد من الدول الأوربية ولا سيما إسبانيا وفرنسا، موضحا أن شركات السياحة الإسبانية تسير حاليا إلى الأقصر نحو 48 رحلة في الشهر، كما أن معدلات الحركة السياحية الوافدة من فرنسا في ازدياد مطرد، وهو الحال ذاته بالنسبة للرحلات الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

دول جنوب آسيا تبدأ تسيير رحلات للأقصر

وأشار إلى أنّه بداية من النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري ستبدأ دول جنوب شرق آسيا ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية والهند في تسيير رحلات إلى الأقصر، موضحًا أنّ تلك الرحلات ستسهم في أحداث انتعاشة سياحية كبرى بكل من الأقصر وأسوان خلال الشهور المقبلة.

وأوضح عثمان أنّه بالتوازي مع زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر مباشرة من الخارج، فإن هناك ارتفاعا أيضًا في أعداد السياح الوافدين إليها من الغردقة يوميًا عبر الرحلات البرية ولا سيما في أيام الجمعة والسبت والأحد.

السياحة الداخلية ستنتعش خلال إجازات منتصف العام

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر وأسوان حاليًا، إضافة إلى بدء العام الدراسى جعل نسب تواجد السياح المصريين بهما معدوم، مشيرًا إلى أنّ أعداد السياح المصريين ستكون مرتفعة في مدن الصعيد السياحية، خلال إجازات منتصف العام الدراسي أواخر شهر يناير المقبل.

وأكد عثمان أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي، الذي بدأ أول شهر أكتوبر الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2023 مبشرة للغاية، موضحا أنّ نسب الحجوزات المؤكدة خلال الشتاء الحالي تتفوق على نظيرتها، خلال ذات الفترة من العامين الماضيين.