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رسمياً.. «الهوبي» رئيساً لـ«هيئة سلامة الغذاء» خلفاً لـ«منصور»

كتب:

محمد أبو عمرة - مارينا رؤوف
12:55 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
الهوبى يتسلم مهام منصبه بحضور حسين منصور

الهوبى يتسلم مهام منصبه بحضور حسين منصور

استقبل الدكتور حسين منصور اليوم، طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمقر الرئيسي للهيئة، إذ تم اختيار الأخير رئيساً جديداً للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

«الهوبي» حاصل على درجة الدكتوراه في الأغذية الصحية والوظيفية، ودرجة الماجستير في ميكروبيولوجي الألبان وبكالوريوس تكنولوجيا الألبان كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية، ولديه خبرة لأكثر من 35 عاماً في مجال الصناعات الغذائية في العديد من الكيانات الرائدة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

مناصب شغلها «الهوبي»

شغل «الهوبي» العديد من المناصب القيادية طوال رحلته العملية في كبريات الشركات المصرية والعربية والمتعددة الجنسيات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، وكان من أبرز الشخصيات التي شاركت في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» في نسخته الأخيرة في الفترة من 30 – 31 مايو الماضي، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وعدد من الشركات الأجنبية.

تاريخ الهيئة القومية لسلامة الغذاء

جدير بالذكر أنَّ الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء أُنشِأَت بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق (سواء المحلي أو الغذاء المستورد أو المصدر) يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

كان الدكتور حسين منصور قد تولى رئاسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها في يناير 2017 وحتى الأول من أكتوبر 2022.

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بقلم محمد أبو عمرة - مارينا رؤوف