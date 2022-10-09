تفاصيل إطلاق أول مشروع خدمي لاستيراد سيارات لذوي الهمم.. فيديو

قال عادل الكردي، رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين في السويس، إنه جرى إطلاق أول مشروع خدمي لاستيراد سيارات للأشخاص ذوي الهمم؛ للحفاظ على هذه الفئة من عمليات النصب والاحتيال أو استغلال حالتهم في النصب والربح عن طريق إجراء عملية الشراء بطريقة مقننة.

طريقة عملية شراء السيارات بالنسبة للمعاقين

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين في السويس، خلال مداخلة عبر «سكايب»، مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، طريقة عملية شراء السيارات بالنسبة للمعاقين، حيث يختار الشخص السيارة التي يحتاجها ويقدم طلبًا للمركز، ومن ثم يقوم المركز بتقديم طلب للدول، التي تشتري منها الدولة المصرية مثل تلك السيارات، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، كوريا وغيرهم من الدول.

المركز يقوم بيبيع السيارة لصاحب الهمة بنفس سعرها

وأضاف «الكردي» أن المركز يقوم ببيع السيارة لصاحب الهمة بنفس سعرها في الدولة التي تم الاستيراد منها بإضافة فقط مصاريف الشحن بنسبة ربح تصل من 3 إلى 10 %، إذ يكون هذا التعاقد بعيد عن أي توكيلات في مصر ولا توجد أي نسبة ربح كبيرة بالنسبة للمركز.

ذوي الهمم يحصلون على كارت للخدمات المتكاملة

وأكد أن ذوي الهمم يحصلون على كارت للخدمات المتكاملة؛ ما يضمن حقهم في أن تظل السيارة باسمه وأي محاسبات وإجراءات قانونية تكون لحسابه وباسمه لمدة 5 سنوات، وذلك لكي يتم التأكد أيضا من عدم استغلال المدنيين لهذه المبادرة وأخذ سيارة ليست من حقهم، واستغلال حق من حقوق ذوي الهمم.