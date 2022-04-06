7 إجراءات لشراء سيارات ذوي الهمم بدون جمارك.. منها بطاقة الخدمات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي ألزم الدولة بضرورة تحقيق المساواة بين ذوي الهمم والأشخاص العاديين في كل الحقوق، وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

ومن بين مزايا القانون، الذي كان ينتظره قرابة 3 ملايين شخص من ذوي الهمم، استيراد السيارات المعافاة من الرسوم الجمركية وسعتها اللترية 1600 سي سي.

وفي وقت سابق، نشرت «الوطن» بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، حول ضوابط وشروط استيراد سيارات ذوي الهمم وكيفية الحصول علي سيارة معافاة من الجمارك لمشاهدة الفيديو ادخل علي الرابط التالي:

إجراءات حصول ذوي الهمم على سيارة

وقال رامي الهجان، أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، إن هناك شروطا وضوابط وُضعت حتي يتمكن ذوو الهمم من الحصول على السيارة التي تُعفى من الرسوم الجمركية، وأبرزها:

１- أن يكون الشخص من أصحاب الإعاقات لديه بطاقة الخدمات المتكاملة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي.

２- أن يقوم الشخص من ذوي الإعاقة بتحديد موعد الكشف في المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو أي محافظة، عن طريق الإنترنت.

３- يتقدم الشخص المعاق إلى المجالس الطبية المتخصصة في الموعد المحدد، ويقدم أوراقا مطلوبة، وهي 4 صور شخصية حديثة، وأصل وصورة الرقم القومي، وبطاقة الخدمة المتكاملة، وتقارير طبية حديثة، وأشاعات حسب نوع الإعاقة، وخطاب فك حظر السيارة القديمة في حالة امتلاك الشخص سيارة ومر عليها 5 سنوات.

４- يحصل الشخص على خطاب من المجالس بعد نجاحه في الكشف الطبي بعد مرور فترة من 20 إلى 30 يومى، موجها إلى أي منطقة جمركية في مصر للحصول علي السيارة.

５- فترة وصول خطاب الإعفاء الجمركي لذوي الهمم إلي المنطقة الجمركية يستغرق بين 30 إلى 50 يوما.

６- السعة اللترية المتاحة لذوي الهمم 1600 سي سي، وإذا زادت يدفع الفرق بالعملة المصرية بالنسبة لسيارات الاتحاد الأوروبي فقط.

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

من جانبه، قال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الأربعاء، إن الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أصدرت الشهر الماضي قرارا مهما لذوي الهمم، يتضمن عدم حجز موعد علي الإنترنت بالنسبة للإعاقات الشديدة والتي تلاحظ بالعين، مثل شلل الأطفال، وضمور العضلات، والبتر، والشلل الرباعي، وهذه الحالات تُعرض على القومسيون الطبي دون الحاجة إلى تقارير وإشاعات لأنها إعاقات ظاهرة، أما الاعاقات الأخرى من أجل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة في الوقت الحالي فتحتاج إجراءات هي:

１- تحديد موعد كشف طبي على القومسيون الطبي عن طريق الإنترنت.

２- تقارير وأشاعات طبية حديثة معتمدة من مستشفى حكومي.

وقال إن هناك درجات بالنسبة الاعاقات ونسب محددة يجري وضعها عن طريق أطباء متخصصين.