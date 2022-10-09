إدراج 3 خدمات جديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين.. يبدأ تفعيلها قريبا

أدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 3 خدمات جديدة للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، إضافة إلى الخدمات الأخرى الموجودة على رابط البوابة والبالغ عددها 10 خدمات ليصل إجمالي عدد الخدمات إلى 13 خدمة تموينية للمستفيدين من الدعم التمويني.

الخدمات الجديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين

وأوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أنَّ الخدمات الجديدة الموجودة على بوابة مصر الرقمية للتموين تبلغ 3 خدمات تتعلق جميعها بإيقاف بطاقة التموين أو إيقاف أفراد منها، وتأتي الخدمات الجديدة كالتالي:

** إيقاف بطاقة تموينية.

** إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

** إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

موعد تفعيل خدمات التموين الجديدة

ونوه مستشار وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنَّ تفعيل الخدمات التموينية الجديدة سيتمّ قريبًا على بوابة مصر الرقمية للتموين، حتى يتمكّن المواطنين من الاستفادة بها إلكترونيًا، موضحًا أنَّ الخدمات الجديدة جاءت بعد اكتشاف أفراد وجود أسمائهم دون علمهم على بطاقات تموينية لا يعلموا عنها شئيا، إذ سيتمكن أي مواطن أن يحذف نفسه من وجوده على أي بطاقة تموينية دون علمه.

وأكّد «مدكور»، أنَّ الخدمات الجديدة أيضا ترتبط برغبة أي مواطن في التنازل عن بطاقة التموين إذا كان غير مستحق للدعم في اختيار خدمة «ايقاف بطاقة التموين»، فضلًا عن إتاحة خدمة حذف الأفراد الزائد من البطاقة من خلال خدمة إيقاف أفارد من على بطاقة تموينية.

وأشار إلى أنَّ الخدمات الجديدة تؤدي جميعها إلى إيقاف البطاقة التموينية نهائيًا من على منظومة الدعم التمويني أو إيقاف الأفراد المرغوب في حذفهم نهائيًا من سيستم منظومة الدعم.