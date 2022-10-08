كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2022.. شرط وحيد

تعتبر إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2022، من الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، إذ تتيح وزارة التموين إضافة الزوجة للبطاقة بشرط أن تكون مقيدة منذ البداية على بطاقة والدها، فيما لا تزال إضافة الزوجة التي لم تكن مقيدة على أي بطاقة تموينية من قبل، متوقفة.

شرط إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2022

إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2022 له شرطًا أساسيًا، إذ أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد تعريفين للزوجة على منظومة الدعم التمويني، الأول خاص بالزوجة المقيدة على بطاقة والدها أو أسرتها وترغب في إضافة نفسها على بطاقة زوجها، وتعرف هذه الخدمة بعنوان الفصل الاجتماعي من بطاقة لأخرى، طالما كان الفرد مقيدًا من قبل على منظومة الدعم، مشيرة إلى أن إضافة الزوجة لبطاقة زوجها مرهون أولًا بكونها تحصل على الدعم على بطاقة تموينية أخرى.

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التعريف الثاني للزوجة على منظومة الدعم، هو الزوجة المحرومة من التموين أو ما يطلق عليه الزوجة غير المقيدة تموينيًا، مؤكدًا أن خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة لا تزال متوقفة حاليًا ضمن بعض الخدمات الأخرى، مثل إصدار البطاقات التموينية الجديدة وإضافة المواليد.

خدمات بطاقات التموين المتوقفة

وأكدت المصادر أن جميع الخدمات التموينية المتوقفة لن تعود في الوقت الحالي في ظل عمليات التنقية التي تجريها وزارة التموين على منظومة الدعم لحذف الأفراد غير المستحقين الدعم والمقيدين على البطاقات من أجل إيصال الدعم لمستحقيه، التي بدأتها الوزارة في شهر يونيو الماضي، وشملت حذف أصحاب الرواتب العليا فوق 9600 جنيه ومالكي السيارات الحديثة بداية من موديل 2018.