«التموين» تنفي عودة فتح خدمة «مصر الرقمية» لإضافة المواليد للخبز

إضافة المواليد للخبز عبر «مصر الرقمية»، من أبرز ما يهتم به أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في زيادة عدد الأفراد المدرجين على بطاقاتهم وبالتالي زيادة الدعم المخصص للبطاقة سواء دعم الخبز أو دعم السلع التموينية، خاصة مع توقف عدد من خدمات التموين لأصحاب البطاقات منذ بدء تنقية منظومة الدعم.

مصر الرقمية إضافة المواليد للخبز

ونفى مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة فتح خدمة مصر الرقمية إضافة المواليد للخبز، مؤكّدا أنَّه لا يوجد أي إضافات على منظومة الدعم التمويني في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أنَّ خدمات التموين المتوقفة منذ بدء عمليات التنقية والحذف لغير المستحقين الذي بدأ في شهر يونيه الماضي لحذف الأسر أصحاب الرواتب العليا أعلى من 9 آلاف و600 جنيه، وحذف الأسر ملاك السيارات الحديثة بداية من موديل 2018، وتشمل الخدمات المتوقفة على المنصات الرقمية أو عبر المكاتب والإدارات التموينية في المحافظات على التالي:

** إضافة الأبناء غير المدرجين للتموين (إضافة المواليد).

** إصدار بطاقة تموين جديدة.

** إضافة التموين لمستحقي الخبز.

** إضافة الزوجة غير المدرجة للتموين.

عودة خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وعادت بوابة مصر الرقمية للتموين للعمل، أمس، بعد توقفها مؤقتا لعدة أيام بسبب إجراء صيانة دورية على الرابط الرسمي للبوابة تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري لتسهيل عملية حصول المواطنين على الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية.

فيما تشمل خدمات بطاقات التموين المفعلة عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين الخدمات الخاصة بإصدار بدل تالف أوفاقد لبطاقة التموين، والاستعلام عن صرف بطاقة التموين والخبز والسلع المتبقية لها، وتفعيل بطاقة التموين، الفصل الاجتماعي، وضم أفراد الأسرة من بطاقة لبطاقة أخرى، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى.