«التموين» تتيح خدمة جديدة بتعديل رقم الموبايل المسجل على البطاقة بشرط واحد

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية خاصة بتعديل رقم الموبايل المسجل على البطاقة، في حال رغبة الأسرة تعديل رقم الهاتف المحمول الذي تمّ تسجيله على بطاقة التموين.

شرط قبول تعديل رقم الهاتف المحمول المسجل على بطاقة التموين

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنَّه تمّ توفير خدمة للأسرة الراغبة في تعديل رقم الهاتف المحمول على البطاقة، بإمكانية تسجيل رقم محمول آخر بشرط أن يكون الرقم الجديد مسجلا باسم رب الأسرة الصادر باسمه بطاقة التموين لإتمام قبول الرقم الجديد، مؤكّدًا عدم قبول تسجيل الرقم المحمول إذا كان مسجلًا باسم أي فرد من أفراد الأسرة لدى شركة المحمول التابع لها إلا في الحالات المستثناة في القرار الوزاري وهم كبار السن فوق 65 عامًا وأسر السجناء فقط.

وأوضح مستشار وزير التموين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الخدمة الجديدة التي أتاحتها الوزارة لأصحاب البطاقات التموينية تأتي بسبب رغبة بعض الأسر مؤخرًا في تعديل الأرقام المسجلة منهم على سيستم منظومة الدعم، من أجل تمكنهم من استقبال التعليمات والتوجيهات الخاصة بالتموين والتي سيتمّ إرسالها قريبا في رسائل نصية على الهاتف المحمول إسوة بما يتم إرساله على بونات صرف الخبز.

خطوات تعديل رقم الموبايل المسجل من موقع دعم مصر

ويستمر موقع دعم مصر في تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية دون مهلة، إذ قررت وزارة التموين فتح تسجيل رقم الموبايل، إذ تتمكّن الأسرة صاحبة البطاقة من تعديل رقم الموبايل على البطاقة التموينية من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون على كارت البطاقة، ثم كتابة رقم الموبايل المراد تسجيله مجددًا بشرط أن يكون مسجلًا باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات.