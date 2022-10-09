نائب رئيس جامعة الإسكندرية: سندعم المكتبة الرقمية للارتقاء بتصنيفنا العالمي

كشف الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن كيفية استفادة الطلاب من المكتبة الرقمية بالجامعة، موضحا أن المكتبة الرقمية المركزية بجامعة الإسكندرية تعد أساس البحث العلمي بالجامعة، وأن المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية تتميز باحتوائها على مصادر رقمية للتيسير على الباحثين والطلاب للوصول إلى الأبحاث والمصادر العلمية بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الملتقي الاول لأخصائي المكتبات الرقمية بجامعة الإسكندرية تحت عنوان «المكتبات الرقمية بجامعة الإسكندرية: تحليل الواقع والتخطيط للمستقبل»، بهدف تحقيق الاستفادة من خدمات وحدات المكتبات الرقمية بمكتبات كليات ومعاهد الجامعة.

ميكنة كافة الرسائل العلمية

أكد الدكتور أشرف الغندور أن وحدة المكتبة الرقمية في جامعة الإسكندرية تشهد تطور كبير من خلال ميكنة كافة الرسائل العلمية واتاحة جميع مقتنيات وخدمات المكتبات في صورة رقمية، كما أشاد الغندور بعملية تفعيل قاعدة البيانات الشاملة للمكتبة الرقمية والتي تشمل قاعدة بيانات لأبحاث وللكتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ونظام للإدارة والاستعارة.

وتابع «الغندور»، أن إدارة الجامعة سوف تقدم كل الدعم للمكتبة الرقمية المركزية لدعم منظومة البحث العلمي والارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا.

التحول الرقمي في جامعة الإسكندرية

فيما قال الدكتور هشام سعيد، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، إن التحول الرقمي يعد احد اهم الركائز التي تستند إليها جامعة الإسكندرية في دعم البحث العلمي، مضيفا أن الجامعة تعد سباقة في التحول الرقمي وميكنة كافة الرسائل العلمية ، وتنمية قدرات الباحثين، فضلا عن تطوير العناصر البشرية واتاحة التطبيقات الذكية وتحليل البيانات لدعم منظومة البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

مميزات المكتبة الرقمية في جامعة الإسكندرية

وعددت الدكتورة آلاء جعفر، المدير التنفيذي لوحدة المكتبة الرقمية، المميزات والتي جاء أبرزها: فحص موضوع الخطة البحثية، فحص نزاهة الرسائل العلمية، إيداع الرسائل / الخطط، فحص أبحاث الترقية، وأنشطة الإيداع بالمكتبة الرقمية، والفهرس الموحد، وأنشطة بنك المعرفة المصري، وطبيعة التدفق في وحدة المكتبة الرقمية.