إصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 13 عاملا، اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» المار بمحافظة المنيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

انقلاب سيارة رفع نقل بالطريق الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، وتحديدًا بالقرب من كوبري الخياري، بسبب السرعة الزائدة، وأختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث وقوع عدد من المصابين جميعهم عمال.

نقل 13 مصابا لمستشفي المنيا العام

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلي مكان الحادث تبين إصابة 13 عاملا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

وشهدت المنيا قبل أيام حوادث انقلاب وتصادم 3 تروسيكلات بالطرق الفرعية، بسبب السرعة الزائدة، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص.