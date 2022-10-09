تأجيل محاكمة متهم بقتل طفل في الشرقية لجسلة الأربعاء.. «رماه في ترعة»

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم، تأجيل محاكمة متهم بخطف طفل وقتله والتخلص من جثته بإلقائه في ترعة بمركز الزقازيق، إلى جلسة الأربعاء المقبل.

مقتل طفل في قرية «طاروط»

تعود أحداث القضية رقم 26177 / 2022 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2198 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد اتهام «جمال ا . ش . ا»، 19 عاما، عامل، مقيم في كفر جمعة الزنكاون بمركز الزقازيق، لأنه في يوم 31 مايو 2022 قتل الطفل «أحمد . ي . ا»، مقيم بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استحصل على قطعة حجرية وانهال بها ضرياً على رأسه، فأصابه بجروح، وما إن تمكن منه حتى ألقاه بالمجرى المائي المقابل لمسرح الواقعة فلفظ أنفاسه غرقاً.

اختطاف الطفل بعد استدراجه

واقترن ذلك بجناية أخرى وهي قيام المتهم بخطف المجني عليه، بأن أوهمه باصطحابه للتنزه وصيد الأسماك، فوافقه الطفل واستقل معه دراجة هوائية قيادة المتهم، حتى تواريا عن أعين المارة، ثم قام بالتعدي عليه بالضرب وقتله.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.