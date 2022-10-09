لأول مرة.. جامعة أسيوط تقدم قرضا تعليميا للطلاب «500 جنيه» لسداد المصروفات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث آلية جديدة في تقديم خدمات تخفيض الرسوم الدراسية الجامعية والقرض التعليمي لأول مرة، موضحا أن ذلك يقدم للراغبين من أبناء الجامعة من مختلف الكليات لتيسير خطوات سداد المصروفات الدراسية.

قرض تعليمي للطلاب

أكد رئيس جامعة أسيوط في بيان، أن القرض التعليمي يبلغ 500 جنيه كحد أقصى يتم صرفها من صندوق التكافل الطلابي، تخصص لسداد قيمة المقررات الدراسية على أن يقوم الطالب بسدادها على ثلاثة أقساط قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني وبدء امتحانات نهاية العام، مضيفاً أن ذلك الإجراء يسير بالتوزاى مع التزام الجامعة بسداد رسوم المصروفات والمقررات الدراسية للطلاب غير القادرين من المتقدمين بطلب بذلك.

خطوات الحصول على تخفيض الرسوم الدراسية

أوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الخطوات للحصول على التخفيض، قائلا: يبدأ من خلال توجه الطالب إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها ويقوم باستخراج بحث اجتماعي من خلال مكتب الشئون الاجتماعية وتقديم طلب للحصول على تخفيض من خلال برنامج البحوث الاجتماعية ويقوم بتحميل صورة من الأوراق اللازمة التي تخضع للفحص على البرنامج ويتابع الطالب بعد ذلك طلبه لمعرفه قبوله من عدمه.

كيفية الحصول على القرض التعليمي

وأما عن القرض التعليمي، فقد صرح الدكتور أحمد عبد المولى: على الطلاب الراغبين في الاستفادة من القرض التعليمي تقديم طلب من خلال برنامج البحوث الاجتماعية وفي حالة قبول طلب القرض يتوجه الطالب إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة العامة لرعاية الشباب بصالات الامتحانات (ب) لاستكمال الأوراق اللازمة واستيفاء النموذج المخصص لذلك وتحديد قيمة القرض المطلوب مع أخذ بصمة للطالب المتقدم للحصول على القرض التعليمي، حيث من المقرر أن يقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باعتماد الكشوف المرسلة من الكليات ومتابعة الإجراءات المنظمة لهذا الشأن وصولاً إلى أن يقوم مكتب البحوث الاجتماعية بإعطاء الطالب إخطار موجه لشئون الطلاب الكلية التابع لها ويعد هذا الإخطار بمثابة مبلغ مالي يتم العمل به.

وأضاف: من المقرر أن يقوم الطالب بسداد القرض بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمبنى الإداري بدون فوائد على ثلاث دفعات يتضمن قسط الدفعة الأولى 40% من المبلغ خلال شهر فبراير، يعقبهم دفعتان كل قسط منهما يبلغ 30% من قيمة القرض وذلك خلال شهري مارس وأبريل وقبل بدء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري.

مواعيد تقديم البحوث الاجتماعية

كما أعلن عن مواعيد تقديم البحوث الاجتماعية للعام الجامعي 2022 /2203 فيتم التقديم لكليات التجارة، والتربية للطفولة المبكرة، وتكنولوجيا صناعة السكر، والطب البيطري، والزراعة في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الحالي، وكليات الحقوق، الفنون الجميلة، الحاسبات والمعلومات، الصيدلة ومعهد فني التمريض خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الحالي، وكليات الطب، الهندسة، التمريض، التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية بدءا من يوم 19 إلى 22 أكتوبر الجاري وأخيرا كليات التربية، العلوم، التربية النوعية، طب الأسنان والآداب في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الحالي وذلك من خلال موقع الجامعة لتقديم الأبحاث الاجتماعية.