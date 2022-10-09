إصابة طالب ثانوي اعتدى عليه آخرون بسلاح أبيض أمام مدرسة في بورسعيد

أصيب طالب بالثانوي الصناعي بطعن نافذ في البطن، اليوم الاحد، إثر اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض أمام مدرسة بورسعيد الزخرفية الصناعية بنين.

الأهالي نقلوا المصاب بموتوسيكل

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول الطالب عاطف محمد عبد الرسول حنفي، 15 عاما، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من خلال موتوسيكل عن طريق الأهالي، بعد اعتداء آخرين عليه أمام مدرسة بورسعيد الزخرفية، وتبين أنه مصاب بجرح نافذ بالبطن وحالته الصحية غير مستقرة.

إجراءات لضبط المعتدين

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وضبط المعتدين، ومعرفة أسباب الاعتداء، حيث تبين من التحريات الأولية أن شجارا نشب بين الطالب المصاب وآخرين نتج عنه إصابته.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.