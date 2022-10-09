مصرع طالب وإصابة زميله ووالدته في انقلاب توك توك بترعة بالدقهلية

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر ووالدته في محافظة الدقهلية اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق «ميت تمامة - مركز منية النصر»، مما تسبب في انقلاب التوك توك في الترعة المجاورة للطريق ووقع الإصابات والوفاة بين مستقلي التوك توك وجميعهم من قرية «الدراكسة» دائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجري التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ مستشفى منية النصر المركزي، بوصول كل من: «جمال ابراهيم طه ياسين»، 17 سنة طالب، جثة هامدة، بالإضافة إلي طالب والدته مصابين وهما: «أشرف السيد مصطفى السيد»، 17 سنة، مصاب خدوش وكدمات متفرقه بالجسم، ووالدة الثاني المدعوة «أمل ابراهيم محمد المرسى»، 40 سنة ربه منزل مصابة جروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين في قرية الدراكسة مركز منية النصر، ادعاء حادث تصادم.

معاينة آثار الحادث

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز منية النصر إلى مكان حادث التصادم، وتبين أنه أثناء استقلال الطالب وأمه التوك توك، بناحية ميت تمامة متجهين إلى مدينة منية النصر اصطدمت بهم سيارة ملاكي وانقلبوا بالترعة المجاورة للطريق، مما تسبب في إحداث الإصابات ووفاة أحدهم.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وأكد شهود العيان أن السيارة اصطدمت بالتوك توك مما تسبب في اصطدام التوك توك في أحد الأعمدة الإنارة العامة، مما تسبب في وجود ماس كهربائي، وتمكن الأهالي من انتشال المتوفي المصابين، والذين تم إنقاذهم من الموت.

وتحفظ مركز شرطة منية النصر على السيارة وجرى انتشال التوك توك من الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.