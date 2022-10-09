التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في حادث بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بدفن طفل في بداية عقده الثاني من عمره، لقي مصرعه في حادث اصطدام «تروسيكل» و«توك توك».

إخطار بمصرع طالب في حادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع طالب في حادث اصطدام دراجتين ناريتين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة «هاني و ا ا»، 18 سنة، سائق، ويقيم بناحية العوامر دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «توك توك»، قيادة «حمدان هـ ا هـ»، 31 سنة، عامل، ويقيم المجابرة دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة طفل يدعى «محمود م م م»، 11 عاما، تلميذ، ويقيم المجابرة، دائرة المركز من مستقلي «التوك توك»، وتم نقل الجثة لمشرحة لمستشفى سوهاج العام.

التحفظ على المركبتين

وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفى «محمد م م ع»، 46 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وتحرر المحضر اللازم وجرى إبلاغ جهات التحقيق المختصة.