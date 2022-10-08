طالب بجامعة أسيوط يحصد المركز الثاني في مسابقة الإعلاميين العرب بالإمارات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق فادي أيمن حليم، طالب بكلية الهندسة الطبية، ومسؤول الفريق الإعلامي في اتحاد طلاب الجامعة، المركز الثاني في مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني، والتي تنظمها دولة الإمارات عبر الإنترنت.

دعم المواهب المتميزة من الطلبة

وأكد الدكتور رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، على حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب المتميزة من أبناء الجامعة وطلابها من مختلف الكليات، متمنياً التوفيق للطالب في السنوات المقبلة في المسابقة ورفع اسم جامعة أسيوط عاليا.

مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني

وأشار الدكتور أحمد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني تنظمها دولة الإمارات العربية برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات، ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي.

وأوضح أن المسابقة تتضمن مشاركة الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك من أجل تشجيع المواهب الواعدة في مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، مشيراً إلى أن فادي أيمن حليم متميز دائما داخل الجامعة، وفي المسابقات العالمية، فقد حصل علي المركز الرابع سابقًا في نفس المسابقة.