أبطال تايكوندو مطوبس بكفر الشيخ يحصدون كأس بطولة وسط الدلتا للبومزا

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، لاعبي تايكوندو مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، كأس البومزا في بطولة وسط الدلتا للتايكوندو لمواليد أعوام 2008 و2009 و2010م، المقامة بالصالة المغطاة باستاد طنطا، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 80 هيئة شبابية من محافظات «الغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحصول على الميداليات الذهبية

واستطاع أبطال المشروع القومي من مواليد عام 2010م الحصول على الميداليات الذهبية «فردي وزوجي وجماعي» وهم: «أسيل الشرقاوي، وولاء عمران، وروز الغرباوي»، كما حصد ذهبية «الفردي و الزوجي» كل من «محمد عوض، ومحمد الجيزى، وعمرو أبو سليمان»، وعن الميداليات الذهبية في «فردي وجماعي» «سعد القاضي، وأياد للو، وعبد الرحمن الشطلاوي، وأحمد حلمي، ومازن راضي، ومحفوظ العربي».

إنجاز جديد

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن أبطال تايكوندو مطوبس حققوا إنجازا جديدا، يُضاف لأبطال المشروع القومي بالمحافظة، مشيداً بمستوى أداء اللاعبين ومتابعة الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع، للاطمئنان على توافر المناخ المؤهل للمنافسة القوية بالبطولات، وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى فنى بكافة اللعبات.

كما هنأ «محروس»، الجهاز الفنى للمشروع بمطوبس بداية من الكابتن محمود الشهاوي، المدير الفني للفريق، وميمي الأمشيطي، المدرب العام، والمدرب نميسة بكور، وأنس درويش، إداري المشروع، مثمناً دورهم فى تعزيز قدرات الفريق، لتحقيق البطولات.

جدير بالذكر، أن تايكوندو مطوبس حقق خلال عام 2022 العديد من البطولات أبرزها، بطولة الجمهورية للبومزا بجامعة المنصورة، فضلاً عن تحقيق 11 ميدالية في بطولة التقييم التنافس بالإسكندرية، والحصول علي الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، وانضمام اللاعب أحمد باسم المنتخب 14 عاما.