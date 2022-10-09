استعدادات «مياه أسيوط» لفصل الشتاء.. 470 معدة مجهزة لمواجهة الأزمات

أعلن اللواء مهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، وذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة مناسيب المياه والأحوال الجوية

وأكد «درة» خلال بيان له، أنه تم توجيه إدارة نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة ارتفاع مناسيب المياه ومتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس التي قد تتعرض لها البلاد، وعلى هذا الأساس تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، ومآخذ محطات المياه المرشحة، حيث تم رفع درجة الاستعداد في جميع محطات رفع الصرف الصحي.

وفي إطار استعدادات الشركة لأمطار الشتاء بأسيوط، بالتنسيق مع المحافظة والشركة القابضة، تم عمل تطهير وصيانة في جميع بالوعات الأمطار وإصلاح جميع التلفيات ببالوعات الأمطار، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

470 معدة مجهزة لاستقبال فصل الشتاء

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم الاستعداد بنحو 470 معدة مجهزة بينها «15 سيارة ناقلة لمياه الشرب، و92 سيارة تطهير وكسح صرف صحي، و6 وحدات رفع مياه الأمطار والسيول بمحرك ديزل بقدرات مختلفة، و85 مولد ديزل ثابت بالمحطات، و48 مولد ديزل متحرك على عجل، و17 لودر حفار، و3 سيارات نقل لوري لنقل الكلور، و4 معدات ثقيلة حفارات، و35 تروسيكل، و11 سيارة نقل بجوانب، و7 ونش شوكة كلارك، وسيارة نقل معدات كساحة، و2 كراكة، و2 سيارة ونش إنقاذ، وسيارة مجهزة بسلم هيدروليكي، و13 جهاز تنفس صناعي، و4 سيارات ورش صيانة متنقلة مجهزة بالمعدات، و26 طلمبة غاطسة لسحب المياه، 98 جهاز لاسلكي»، وذلك لسرعة الاتصال عن حدوث الأزمات.

تشكيل غرفة عمليات

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته ورؤساء القطاعات الجغرافية والمستشار الأمني للشركة ورئيس قطاع الدعم الفني، بالإضافة لغرفة عمليات الخط الساخن، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بكل منطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الشركة القابضة في حالة وقوع أي طارئ.