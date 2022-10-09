«طاقة النواب» تناقش منحة لتمويل مشروعات صديقة للبيئة وتوافق على أخرى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، على مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة حسام عوض الله، بحضور رشا رمضان وكيل اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة، وشارك في الاجتماع ممثلي وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والتعاون الدولي

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية تم توقيع اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بتاريخ 28/3/2022، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSG)، وتم تنظیم برنامج «تحویل نظم تمويل المناخ» (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GGF)، يدعم البرنامج «تخضير» النظام المالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ووفقا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغ لا يتعد 1,500,000 یورو (مليون وخمسمائة ألف يورو)، بحيث يستخدم مبلغ المنحة حصرياً لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة المصري.

الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

كما وافقت اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن وزارة التعاون الدولي وقعت بتاريخ 2022/4/20 اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وينك التنمية الأفريقي للمساهمة في تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسى ومتنوع لضمان أمن لإمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.