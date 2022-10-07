«كنت في إعدادي».. مفتي الجمهورية يحكي ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة

حكى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: «كل إنسان مصري يؤدي مهمة في مكانه وموضعه واختصاصه بإتقان وشعور بالمسؤولية هو جندي في حب، هذا البلد العظيم».

وأضاف مفتي الجمهورية خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»: «نصر أكتوبر مرحلة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، أحسسنا بها ونحن صغار، في هذا اليوم الكريم، السادس من أكتوبر، وأتذكر هذا اليوم جيدا وكنت في مرحلة الإعدادية وتلقينا البيان الأول، وكان له وقع طيب الأثر بعد المرحلة من 67 حتى 73».

وتابع علام: «كنا صغارا في هذا الوقت، ولكن فرحة الكبار ونحن معهم، وعندما كنا نسمع البيانات كانت الآذان مصغية لأبعد الحدود، حيث كان يريد الجميع خبرا سارا يثلج القلوب».

فرحة كبيرة للمصريين

وأشار، إلى أن البيان الأول كان بمثابة فرحة كبيرة عند المصريين، وأتذكر في ذلك الوقت أن الأمهات والجدات والآباء والأجداد، الذين عاصروا مراحل سابقة ورأوا ما فيها يقول الآن أنا رأفع رأسي شامخة عزيزة وقوية، ونثبت أننا نصمد أمام التحديات لكي نحقق النصر».

مصر تستطيع

وأكد: «المصري يستطيع بكل جدارة، وكلما كان هناك عزم وإرادة وثبات في التخطيط والعطاء نقدر ونستطيع أن نواجه هذه التحديات ونحقق هذه الانتصارات وكأن الآباء في هذه اللحظة الفارقة، يوم السادس من أكتوبر كانوا يقولون أنتم المستقبل، وكأنوا كانوا يقولون لنا كونوا أنتم أيضا أبناء لهذا البلد وافرحوا بنصر أكتوبر كما نفرح نحن، واعملوا الأعمال الشريفة، لأن الإنسان الذي يعمل هذا العمل هو شريك للجندي في الميدان».