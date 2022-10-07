مفتي الجمهورية: النبي شهد للجندي المصري بأنه خير أجناد الأرض

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد للجندي المصري الذي يدافع عن بلده على الحدود وفي غير الحدود، بأنهم خير أجناد الأرض.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»: «في ميدان العلم، سنجد المصري متفوق على نظرائه»، لكن شهادة النبي ثبتت لهذا الجندي المصري في كل التاريخ، مشبهًا خسارة مصر حرب 67 بخسارة المسلمين في غزوة أحد.

دروس مفيدة من الهزائم

وتابع مفتي الجمهورية : «هُزمنا في هذه الحروب، ولكن تعلمنا دروسا مفيدة أعطت القوة بعد ذلك، وانتصرنا على أنفسنا وبنينا أنفسنا، وهذا ما حدث بالفعل، فالإنسان المصري دائما ما يأخذ من المواطن والمواقف السلبية دروسا إيجابية».

التشكيك في الأحاديث عن الجيش المصري سببه المصلحة

وأشار إلى أنه ينظر إلى التشكيك في الأحاديث النبوية الشريفة عن الجيش المصري من بعض النواحي منه ما هو نفعي، فعندما يكون الجندي المصري في مصلحة البعض يتغنون بأنهم خير أجناد الأرض، وعندما يكون هذا الجندي المصري واقفا مع الإرادة الشعبية والعلم المصري فإن التشكيك يكون في هذه الأحاديث، وهذا ما حدث بعدما وقف الجيش مع ثورة 30 يونيو لصالح إرادة الشعب المصري.

وواصل: «جاءني سؤال من أحد أفراد القوات المسلحة وكان مهموما بسبب التشكيك في هذه الأحاديث، ورددت بصحة ما يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول إن الحديث ثابت في أفضلية الجيش المصري».