ممثل منظمة الصحة العالمية: فخورون باستضافة مصر لمؤتمر المناخ

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة فخورة بأن يكون مؤتمر المناخ في مصر، مؤكدة أن المحور الأساسي للمؤتمر سيكون الأفعال وليس الأقوال، والعمل على الابتكار وإيجاد الحلول والبدائل والتعاون وليس فقط الالتزام وإنما التنفيذ والتمويل: «نرى انطلاقة كبيرة في الصحة والمناخ».

وأضافت «القصير» لـ«الوطن»، أن التغيرات المناخية تؤثر على صحة الإنسان، وتزيد من تكاليف مواجهتها، كما أن الانبعاثات الحرارية تؤثر على عمل المراكز الصحية والمستشفيات والمنشآت الصحية، لافتة إلى أن الأفراد والأسر والمجتمعات عليهم دور كبير في استخدام الطاقة النظيفة والبديلة.

إطلاق مبادرة حول المؤسسات الصحية للاستفادة المثلى من الطاقة النظيفة

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير، أن المنظمة لها دور في كيفية التعامل اليومي في المستشفيات، وكيفية التخلص الآمن من المواد الطبية والصلبة، لافتةً إلى أنه سيتم اطلاق مبادرة أثناء مؤتمر قمة المناخ حول المؤسسات الصحية للاستفادة المثلى من الطاقة النظيفة.

ونوهت إلى أن هناك التزامات كثيرة من الدول تجاه التغيرات المناخية، منها تفعيل المبادرات الخضراء والمشاركة المجتمعية ودعم تغيير السلوكيات، موضحة أن هناك 62 دولة ملزمة بتحويل أنظمتها الصحية للأفضل بإدخال المبادرات الخضراء والطاقة النظيفة والسلوكيات الغذائية والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

ترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة والنبات

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية، أن هناك ترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة والنبات، وتوجد التزامات من الدول لمساندة الدول النامية التي تحتاج للتكيف مع التغيرات المناخية.

وعن تعريف المنظمة للصحة، قالت إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وليست مجرد انعدام المرض أو العجز، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.