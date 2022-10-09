الصحة العالمية: حرق الوقود الأحفوري يرفع حرارة الأرض ويؤثر على صحة الإنسان

قالت راندا أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، إن التهديد الأكبر على صحة البشرية يرجع إلى التغير المناخي، وذلك نتيجة الأنشطة الخاطئة التي يقوم بها الأشخاص.

الوقود الأحفوري وصحة الإنسان

وأضافت خلال كلمتها بجلسة أثر التغيرات المناخية على الصحة والمنعقدة ضمن فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب المحلي للمناخ، والمنعقد بمركز التحرير الثقافي بالقاهرة اليوم، أن حرق الوقود الأحفوري من بترول ومشتقاته وفحم يرفع درجة حرارة الأرض ويؤثر على صحة الإنسان، ويمس جهات عديدة منها: الجسدية والفيزيائية والاقتصادية.

التغيرات المناخية وتلف المحاصيل الزراعية

وأوضحت مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، أن نسبة المحاصيل الزراعية انخفضت كثيرًا بسبب ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتلف المحاصيل، ويقلل نسبة الأساسات الغذائية ما يحدث سوء تغذية وارتفاع معدلاته، مضيفة أن الفئات الأكثر عرضة لتأثير التغيرات المناخية هي الشباب والمرضعات.

التخلص من غازات الاحتباس الحراري

وأكدت راندا أبو الخير، أن التنوع البيئي سيتأثر والمياه أيضا سيحدث بها ندرة، ويصل الأمر إلى الانعدام بسبب الجفاف، قائلة إن المهتمين بقضية المناخ ينادون بتلك القضية منذ 40 عاما، وقد يصل العالم إلى نهايته بسب تغير المناخ.

وأضافت أنه لابد من الحكومات الالتزام سياسيًا بالتخلص تمامًا من غازات الاحتباس الحراري، ولم تقتصر المسؤولية على الحكومة فقط بل الأفراد أيضًا لهم دور في تقليل نسبة تلك الغازات عن طريق تغيير نمط الحياة.