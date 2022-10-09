عناوين مراكز تأهيل ذوي الهمم بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 757 هيئة تأهيلية، و225 مكتبا من أجل صرف أجهزة تعويضية، وتسهيل الحصول على شهادات تأهيل للمعاقين، وإصدار بطاقات إثبات شخصية.

وأشارت «التضامن» عبر موقعها الرسمي، إلى أن مكاتب التأهيل تعمل على تدريب المعاقين مهنيا، والمعاونة في إيجاد فرص عمل لهم.

وتنتشر مكاتب التأهيل في العديد من المحافظات، منها «بورسعيد، الإسماعيلية والسويس»، تتمثل فيما يلي:

محافظة بورسعيد

- مكتب بورسعيد يقع على امتداد شارع الأمين حي السلام.

- مكتب بور فؤاد بور فؤاد يقع في شارع بورفؤاد الملاحة عمارات الحزب ع9.

- مكتب الجنوب يقع في الجنوب ببورسعيد.

مكاتب تأهيل محافظة الاسماعيلية

- مكتب الإسماعيلية يقع في 3 شارع المحلة - عرايشية مصر بالإسماعيلية.

- القنطرة شرق يقع في شارع الدستور.

- مكتب فايد في المساكن الإدارية بفايد.

- مكتب التل الكبير في مركز تأهيل التل الكبير.

- القنطرة غرب يقع مكتب التأهيل في مركز ومدينة القنطرة غرب.

- مكتب القصاصين، القصاصين الجديدة أمام السوق القديم.

مكاتب تأهيل محافظة السويس

- مكتب تأهيل السويس، المثلث يقع على امتداد شارع الجيش مساكن المثلث.

- مكتب تأهيل صلاح الدين يقع في 77 شارع صلاح الدين الأيوبي - السويس.

- مكتب الجناين قرية عامر، العمارة السكنية خلف قسم الشرطة.

مكاتب تأهيل محافظة دمياط

- مكتب دمياط بـ10 شارع أرض زعتر المتفرع من شارع العروبة.

- مكتب كفر سعد بشارع مكتب كفر سعد في مجلس المدينة.

وأوضحت التضامن أن عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.