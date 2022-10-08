وزيرة التضامن في مهرجان الإسكندرية: الثقافة لا تتجزأ عن الفن

أقيمت اليوم ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بعنوان «قضايا الحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي»، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة، وحرصت «القباج» على مشاهدة معرض أفيشات الأفلام الذي يقام على هامش المهرجان ومعرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية بصحبة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والفنانة شيرين.

وقالت القباج، خلال الندوة التي أقيمت ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي: «أتمنى أن أدعم المهرجان عشرات المرات لدوره المهم في القضايا الاجتماعية وتشكيل الوعي الفني، وسعيدة لكوني موجودة اليوم في وجود الفنانة شيرين الرقيقة القوية فهي صورة طيبة للمرأة المصرية وأمتعتنا على مدار حياتنا، وأرحب بالمخرج عمرو عابدين والناقد مجدي الطيب والكاتب خالد منتصر الذي كان له دور كبير في قضية ختان الإناث والزواج المبكر».

صناع السينما يساهمون في تشكيل الوعي

وأضافت: «الثقافة لا تتجزأ عن الفن، وصناع السينما والدراما ومن يساهمون في بناء الفكر وتشكيل الوعي الفكري، ومصر من أول الدول التي أنشأت صناعة السينما، وحاليا تشهد الدولة نهضة كبيرة، ودورنا أن نعمل ونتعاون مع القوى الناعمة لما لها من تأثير قوي في تشكيل الفكر الجمعي».

واستكملت: «نهتم بنشر الثقاقة المجتمعية البناءة، ونتعامل في كثير من القضايا التي يأن منها المجتمع المصري، ولدينا مسئولية لنشر الثقافة، والأفلام والدراما وسيلة للترويج لخدماتنا، وأدلل على ذلك بدور مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي سوق لمراكز استضافة النساء ضد العنف بشكل كبير، وهو الأمر الذي يساعدنا في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة وتطويرها».

السينما المصرية تهتم بقضايا المجتمع

وقالت القباج، إن السينما المصرية حاضرة وتهتم بقضايا المجتمع فمن ينسى فيلم «أفواه وأرانب»، وفيلم «جعلوني مجرما»، و«الرصاصة لاتزال في جيبي»، وتسعى الوزارة دائما إلى التواصل مع عدد من السينمائيين لتناول القضايا المهمة، وأشكر الناقد الأمير أباظة على دعوته لي للتواجد بالمهرجان، ولدينا 80 فيلما بوزارة التضامن وبرنامج يومي في الراديو للمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطن.