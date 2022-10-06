المدير التنفيذي لـ«تحيا مصر»: نهدف لتعزيز التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني محوري في مشروعات التطوير

قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن مجمع «الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية» بمنطقة سيدى عبدالرحمن فى مدينة العلمين، يعد نموذجاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحسين جودة حياة المواطنين الأوْلى بالرعاية فى القرى والنجوع. وأوضح فى حواره لـ«الوطن» أنه تم بحث احتياجات المواطنين فى البداية قبل البدء فى تنفيذ المشروع.. وإلى نص الحوار:

من أين جاءت فكرة مجمع «الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية» بسيدى عبدالرحمن؟

تامر عبدالفتاح: تفعيل «الشباك الواحد» لتقديم نموذج جديد لتطوير «سيدي عبدالرحمن»

- مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدى عبدالرحمن تم تنفيذها فى مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلاً عن تقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التى تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة، لتقديم نموذج جديد لتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة الخدمات للمواطنين من داخل مكان واحد بالتعاون مع شركة إعمار مصر الشريك الرئيسى الممول للمشروع.

وماذا عن مشروعات التعليم؟

- تضمنت مشروعات سيدى عبدالرحمن بناء وتجهيز مدرسة إعدادية بنات «مدرسة معاذ بن جبل» توفر 9 فصول مجهزة بالمعامل وغرف المجالات والمكتبة، تضمن فرصة التحاق الفتيات بالمرحلة الإعدادية، وذلك بعد أن كشفت الدارسات الميدانية المعدة للمشروع عن اقتصار التحاق نسبة كبيرة من الفتيات بالقرية على المرحلة الابتدائية نظراً لوجود عجز فى الفصول فى هذه المرحلة.

تخفيض كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 105 طلاب بالفصل الواحد إلى 36

كما قام الصندوق ببناء وتجهيز مدرسة ابتدائية «مدرسة تحيا مصر الابتدائية» تتضمن 29 فصلاً، وذلك لتخفيض كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 105 طلاب بالفصل الواحد إلى 36 طالباً بحد أقصى، لضمان توفير فرصة تعليم مميزة لطلاب هذه المرحلة داخل القرية بجانب توفير الملاعب والمعامل المتخصصة.

توفير منصة تطبيق تعليمي للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة

ولتوفير منظومة متكاملة للتعليم من المرحلة الابتدائية للثانوية، تم بناء وتجهيز مدرسة إعدادى ثانوى مشترك، «مدرسة سيدى عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة»، كاملة التجهيزات بسعة 13 فصلاً للإعدادى بالإضافة لـ9 فصول ثانوى، وتم تزويدها بمعامل العلوم والمجالات، فضلاً عن توفير الملاعب والمسطحات الخضراء بالمدرسة. كما تم توفير منصة تطبيق تعليمى بالشراكة مع إحدى شركات المحمول، حيث تحتوى المنصة على موضوعات عديدة تناسب احتياجات الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة فى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، كما تحتوى على فيديوهات تفاعلية وبنك أسئلة وملخصات لمساعدة الطلاب على المذاكرة.

هل تم التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى قبل تأسيس المجمع؟

- فكرة مجمع «الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية» مجمع خدمات سيدى عبدالرحمن، نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحسين جودة حياة المواطنين الأوْلى بالرعاية فى القرى والنجوع، وتقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التى تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمى، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة، والهدف كان العمل على الجانب الآخر من الساحل الشمالى الغربى بداية من مدينة العلمين، لذلك تم العمل على استغلال المسئولية المجتمعية التى تُخصص لها ميزانية سنوية داخل كل شركة لخدمة المجتمع، كما تم العمل على توفير أداة ناجحة واستخدام موارد القطاع الخاص لتقديم خدمات مختلفة للقرى والنجوع على مستوى الجمهورية دون التحميل على ميزانية الدولة، فالمجتمع المدنى له دور محورى فى مشروعات التنمية المستدامة، ومع تدشين «حياة كريمة»، بدأت الدولة تدعم فكرة تطوير القرى والتركيز على فكرة مجمع الخدمات، لتصبح كل الخدمات الحكومية فى مكان واحد

مجمع الخدمات المتكاملة يخدم 25 ألف نسمة في سيدي عبدالرحمن

ما الخدمات التى يشملها المجمع؟ وعدد الأفراد المستهدفين؟

- مجمع الخدمات المتكاملة يخدم 25 ألف نسمة مقيمة في قرية سيدى عبدالرحمن و28 نجعاً، ويخدم 60 ألف وافد، فالعمالة بالمشروعات على الجانب الآخر من الساحل 60 ألفاً سنوياً، بخلاف 6 ملايين مصطاف خلال فترة الصيف، ويتضمن مجمع الخدمات مركزاً للخدمات الحكومية لتوفير الوقت والجهد والمسافة على المواطنين ومن خلاله يتم تقديم خدمات «البريد المصرى، والإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومكتب التموين، ومكتب السجل المدنى، وتوثيق الشهر العقارى»، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين اعتماداً على استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تطوير المحليات بالتعاون مع محافظة مطروح.

هل أسهم القطاع الخاص فى المجمع؟

- الشراكة الاستراتيجية التى تجمع الصندوق والقطاع الخاص، هى كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية فى مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأوْلى بالرعاية والمشاركة الفاعلة فى المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التى يعانى منها المجتمع، ونموذج تطوير قرية سيدى عبدالرحمن لعب من خلاله القطاع الخاص دوراً محورياً سواء بالمساهمات المادية المباشرة وفى مقدمتها شركة «إعمار مصر»، أو بالمساهمات العينية المتمثلة فى حديد التسليح والأرضيات والإضاءة وغيرها من التبرعات العينية التى شارك بها القطاع فى تنفيذ المشروع، فضلاً عن مشاركة «فودافون مصر» فى تأثيث مجمع المدارس وتشغيل الفصول الرقمية من خلال تطبيق تعليمى.

الكوادر البشرية

الاعتماد على القوى البشرية من خارج نطاق القرية يصعّب من فكرة استدامة تشغيل أى منشأة، لذلك تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير إقامة للموظفين من خلال وحدات إسكان العاملين غير المقيمين.