معاهد الأزهر بالإسكندرية تحذر أولياء الأمور من الدخول: «هيتعمله محضر»

أصدرت منطقة الإسكندرية الأزهرية، قرارًا جديدا تضمن التشديد على عدم دخول أولياء الأمور إلى معاهدها، إضافة الى تغليظ العقوبة حال تجاوزهم مع عمال الأمن، وقد يصل الأمر إلى تحرير محضر ضده.

وقال مصدر مسؤول بإدارة المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»، إنه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى المعاهد، سواء من أولياء الأمور أو الزائرين، أثناء اليوم الدراسي، مشيرا إلى أن أي ولي أمر سيتعدى أو يتطاول على فرد الأمن ستتخذ إدارة المعاهد معه إجراء قانونيا، وسيتم حجزه وإبلاغ الأمن، وسيتم تحرير مذكرة ومحضر ضده بالتهجم على الموظف أثناء تأدية وظيفته.

وناشد المصدر، أولياء الأمور التعاون مع إدارة المعاهد، مرجعا سبب هذه التعليمات إلى تحقيق مصلحة الطلاب والحرص على سلامتهم، وحسن سير العملية التعليمية.

تعليمات جديدة بالمعاهد الأزهرية

وأشار المصدر إلى أن عددا من التعليمات المهمة سيتم العمل بها خلال الأيام المقبلة، وهي:

- فتح البوابات في الساعة 7 والربع صباحا وغلقها في الساعة الثامنة، ولن يُسمح بدخول أي طالب بعد هذا الموعد.

- تسليم المعاهد للفترة المسائية في الساعة 12 مساء.

- ممنوع دخول أولياء الامور إلى المعاهد إلا في الأيام المخصصة لهم بعد ذلك.