مصاريف المعاهد الأزهرية 2022 - 2023.. المرحلة التمهيدية بـ66.85 جنيه

مع بداية العام الدراسي الجديد وانتظام الطلاب بالدراسة، يسعى عدد كبير من أولياء الأمور إلى معرفة مصاريف المعاهد الأزهرية 2022 - 2023 في جميع المحافظات.

وأعلن المركز الإعلامي لقطاع المعاهد ضوابط وتعليمات العام الدراسي الجديد، إضافة إلى قيمة مصاريف المعاهد الأزهرية 2022 - 2023، وتحصيل المصروفات بمختلف بنودها وتوريدها.

مصاريف المعاهد الأزهرية 2022 - 2023

- المرحلة التمهيدية في الأزهر 66.85 جنيه.

- مصاريف المرحلة الابتدائية لصفوف النقل والشهادة 67.35 جنيه.

- وتبلغ مصاريف طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 77.35 جنيه.

- كما تبلغ مصروفات طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية 2022-2023 الصف الأول الثانوي والثاني والثالث 90.30 جنيه.

مصاريف المعاهد النموذجية 2022-2023

- مصاريف المرحلة التمهيدية الصف التمهيدي الأول في المعاهد النموذجية 171.85 جنيه.

- الصف التمهيدي فى المعاهد الأزهرية لغات 821.25 جنيه.

- مصاريف الصفوف الابتدائية الأزهرية في المعاهد النموذجية 172.85 جنيه.

- مصاريف الصفوف الإعدادية الأزهرية بالمعاهد النموذجية 206.35 جنيه.

- مصاريف الصفوف الثانوية الأزهرية الصف الأول في المعاهد النموذجية الأزهرية 232.35 جنيه.

قطاع المعاهد الأزهرية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على الانتهاء من كل إجراءات تنسيق قبول التلاميذ الجدد مع مراعاة تطبيق الضوابط الصادرة من هذا الشان.

والتنبيه عن جميع الطلاب بالمعاهد الأزهرية الالتزام بالمظهر الشخصي اللاش وارتداء الملابس المناسبة للظهور بالمظهر اللائل للطالب الأزهري، وحظر التدخين في كل مقرات الأزهر الشريف المختلفة التابعة للمناطق الأزهرية، والحال الإجراءات عيد المخالفين لذلك، في ضوء الضوابط السابق إصدارها في هذا الشأن.