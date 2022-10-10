بدء تسكين طلاب الأزهر الحاصلين على تقدير عام جيد بالمدن الجامعية غدا

أعلنت جامعة الأزهر، بدء تسكين طلاب السنوات النهائية وفرق النقل الحاصلين على تقدير عام جيد، اليوم، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب باستيعاب أكبر عدد من الطلاب بالسكن الجامعي.

التيسير على الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن هذ القرار يأتي للتيسير على الطلاب بالجامعة، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، ويجري قبول جميع الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد بجميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين «سكن عادي» على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى «فرق نهائية/ سنوات النقل» جميع الكليات.

وأضاف أن الطلاب الذين لم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية، وفي حدود الأماكن المتاحة، يمكنهم مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال الدخول على بوابة خدمات الجامعة الإلكترونية أو الضغط هنا.

تسكين طلاب جامعة الأزهر بالمدن الجامعية

وأكدت جامعة الأزهر على الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة نتيجة الطالب، والتقدم بملف محتواه التالي:

- 5 صور شخصية.

- 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «الطالب / ولى الأمر / الضامن» مع الاطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر على كود 6451 لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية على كود 65830 لطلاب السكن الاقتصادي فقط، مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري شهر أكتوبر.